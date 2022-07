Criscitiello: “Battuta su Gomorra-Monza, non ho offeso nessuno. Koulibaly: no alla Juventus”

Michele Criscitiello torna sulla battuta Gomorra-Monza, il giornalista rivela anche l’ennesimo no di koulibaly alla Juventus.

Michele Criscitiello nel corso della trasmissione SportItalia Calciomercato, chiarisce i contenuti della battuta Gomorra-Monza. La battuta del giornalista di SPort Italkia ha avuto grande eco sul web manifestato dall’indignazione del popolo napoletano:

“Sul web ho letto che avrei fatto una ‘pessima’ battuta associando Gomorra al Monza. In realtà ero ironico, ho la massima stima per il club brianzolo che sta facendo benissimo anche sul calciomercato. Gomonza, in inglese, significa ‘vai Monza’. Dall’associazione delle parole è nato il mio accostamento. Ripeto: sono stato frainteso. La prossima volta cercate di capire ciò che dico”.

Michele Criscitiello è poi tornato sul mercato rivelando l’ennesimo no di koulibaly alla Juventus: “In casa Napoli tiene sempre banco la questione relativa al futuro di Kalidou Koulibaly. Il senegalese ha detto di no alla Juventus. L’ex calciatore del Genk ha posto il Napoli al centro delle sue preferenze e non è escluso che possa rinnovare il suo contratto con il club del presidente Aurelio De Laurentiis oppure anche restare a scadenza”.