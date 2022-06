A16 a De Laurentiis il cartellone su Sky fa il giro del web – Foto

Aurelio De Laurentiis è finito nel mirino della critica dei tifosi, lo slogan A16 che invita il patron del Napoli verso Bari è diventato virale. Un cartellone con la scritta A16 è finito anche durante una diretta sul calciomercato di Sky e la foto, rilanciata anche da Il Napulegno, ha fatto il giro del web con centinaia di reaction anche sul web.

Molti tifosi sperano che Aurelio De Laurentiis nel gioco delle multiproprietà decida di tenere il Bari e non il Napoli. Ma c’è anche chi difende strenuamente l’operato del presidente azzurro che ha portato il Napoli dal fallimento della Serie C ad essere un squadra che da 13 anni è stabilimente in Europa, sempre con i conti in ordine. De Laurentiis vorrebbe tenere entrambi i club, ecco perché ha presentato un altro ricorso dopo aver perso i primi due. Se dovesse perdere anche quest’ultimo allora entro il 2024 dovrà decidere se cedere Napoli o Bari. Le ultime notizie parlano addirittura di una cessione del Napoli che potrebbe avvenire addirittura entro Natale. Interessato al club partenopeo sarebbe lo sceicco Al Thani. Sono tanti i tifosi che sperano in questa soluzione, anche se affidarsi ad un fondo non sembra essere sempre la soluzione giusta.