Caiazza: “Insigne al Toronto, anche per una questione di soldi. Mertens blocca Deulofeu”

Salvatore Caiazza ai microfoni di Radio Goal ha parlato di Lorenzo Insigne presentato come giocatore del Toronto. Lo scugnizzo napoletano è praticamente già una star della MLS dato che a 31 anni e nel pieno della sua carriera ha deciso di andare a giocare nel campionato americano. Insigne durante la presentazione, ha fatto sapere che la decisione di sbarcare in MLS non è stata una questione di soldi, ma dettata anche dalla voglia di vincere.

Caiazza a Radio Kiss Kiss Napoli su Insigne dice: “Voglio davvero un mondo di bene ad Insigne, grande giocatore e grande uomo che dice sempre le cose come stanno è un ragazzo genuino. È andato a Toronto anche per una questione di soldi, percepirà un ingaggio da 13 milioni di euro a stagione. Quello che ha fatto a Napoli gli fa onore, nel corso degli anni è migliorato tanto anche caratterialmente. Ora dovrà farlo vedere a Toronto“.

Caiazza ha parlato anche del rinnovo di Mertens ed ha detto: “La situazione è completamente bloccata. Sappiamo com’è fatto De Laurentiis le mail degli avvocati lo avranno irritato. In questo stato di cose anche il passaggio di Deulofeu al Napoli è bloccato. Lo spagnolo al momento è in vacanza ed aspetta una chiamata di Giuntoli“. Va detto che il contratto di Mertens scade il 30 giugno, quindi se il Napoli non trova l’accordo per quella data dal primo luglio può anche ufficializzare Deulofeu.