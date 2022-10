CDM – Anguissa speranza per la Roma: il recupero è possibile

Frank Anguissa spera nel recupero per la sfida Roma-Napoli di Serie A, l’infortunio subito è meno grave del previsto.

Gli esami strumentali hanno evidenziato una elongazione del muscolo semitendinoso del giocatore azzurro. Un problema risolvibile in due settimane. Sicuramente Anguissa non giocherà Napoli-Bologna, sfida che va in scena domenica 16 ottobre allo stadio Diego Armando Maradona. Spalletti è già alla ricerca di un sostituto di Anguissa, ma spera di poterlo recuperare il prima possibile. Il centrocampo del Camerun è un perno fondamentale della formazione partenopea, che in quel ruolo ha altri giocatori ma con caratteristiche diverse.

Roma-Napoli: Anguissa verso il recupero lampo

Anguissa ha già cominciato le terapie per recuperare e fortunatamente il Napoli avrà avrà una settimana senza Champions League, prima della sfida con la Roma. Questo permettere a Spalletti di non dover rinunciare ad Anguissa anche in Europa, dove l’obiettivo Ottavi è stato già raggiunto, ma ora bisogna blindare il primo posto nella gara con i Rangers di Glasgow.

La settimana tipo dopo Napoli-Bologna, può permettere ad Anguissa un recupero lampo verso Roma-Napoli. Le sue condizioni saranno valutate costantemente dallo staff medico, ma molto dipenderà anche dal fisico del giocatore.

Il recupero dagli infortuni non è sempre lo stesso per tutti gli individui. Anche nel caso di Anguissa potrebbe essere più veloce, dato che il problema non sembra essere molto incisivo. Ovviamente non sarà forzato il suo rientro, dato che la rosa è profonda e comunque in casa Napoli è difficile che si forzi il recupero di qualche calciatore. Il rientro in campo di Anguissa avverrà quando sarà in condizioni di farlo, ma la speranza che possa esserci per la sfida dell’Olimpico non è da escludere.