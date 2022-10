Sky la formazione del Napoli con il Bologna: le scelte di Spalletti per i sostituti di Rrahmani e Anguissa

Sky Sport dà le ultime novità di formazione sul Napoli che domenica gioca con il Bologna in Serie A.

Luciano Spalletti deve fare i conti con le assenze per infortunio di Rrahmani e Anguissa. Due giocatori fondamentali nel gioco del Napoli ma che resteranno fuori dalla sfida col Bologna. Il difensore ritornerà nel 2023, mentre l’infortunio di Anguissa è meno grave del previsto.

Dopo la vittoria di Champions League con l’Ajax ed il passaggio del turno, con due giornate di anticipo, si torna a pensare alla Serie A

Il Napoli gioca contro un Bologna assetato di punti ed un Thiago Motta già sulla graticola. Spalletti ha intenzione di fare qualche cambio, ma non sembra esserci all’orizzonte un turnover massiccio.

Napoli: la probabile formazione col Bologna, le ultime novità di Sky Sport

In porta c’è sempre Meret. Difesa con Di Lorenzo, Kim e la conferma di Juan Jesus ed il rientro di Mario Rui a sinistra. Da non sottovalutare Ostigard che può avere più di una chance di giocare. A centrocampo il sostituto di Anguissa può essere Ndombele, con Lobotka e Zielinski. Ma sicuramente durante il match ci sarà spazio per fare entrare Elmas. In attacco la scelta sulla punta ricade sempre su Raspadori con Kvaratskhelia e Politano a completare il tridente.

Dunque Osimhen finirebbe ancora in panchina. Ma non bisogna sottovalutare la polivalenza di Raspadori che può giocare anche trequartista o sull’esterno dell’attacco. Questo può dare la possibilità a Spalletti di fare giocare insieme Raspadori e Osimhen.