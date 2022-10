IL MATTINO – Raspadori meglio di Haaland: in Champions media gol da paura

Giacomo Raspadori ha una media gol migliore di Erling Haaland in Champions League, per l’attaccante del Napoli una rete ogni 31 minuti.

La macchina da gol del Manchester City ha messo a segno già 20 reti in appena 13 presenze. Quindi quello che vuole mettere in evidenza Il Mattino non è la forza o la qualità dei singoli giocatori, ma il dato statistico che è incontrovertibile. In basi ai minuti giocati l’attaccante azzurro ha una media gol migliore rispetto a quella del collega norvegese, che è partito già da inizio campionato come punta centrale e insostituibile.

Mentre Raspadori non ha cominciato da titolare e poi si è dovuto fare spazio giocando da esterno o trequartista, per poi prendere il ruolo di prima punta dopo l’infortunio di Osimhen, in condominio con Giovanni Simeone.

La media gol di Haaland e di Raspadori

“Un gol ogni 31 minuti: Raspadori in Champions meglio di Haaland, il fenomeno norvegese del Manchester City, che ha firmato una rete ogni 41 minuti. Nessuno ha segnato come Jack tenendo presente il rapporto tra numero di reti e minuti in campo: fenomenale l’impatto dell’attaccante del Napoli che ha messo a segno 4 reti in 127 minuti. Tre presenze, in panchina contro il Liverpool e nessuna partita per intero: 64 minuti e una doppietta a Amsterdam contro l’Ajax, 50 e un gol in quella di ritorno al “Maradona”. A Glasgow contro i Rangers entrò negli ultimi 13 minuti e segnò la rete del raddoppio azzurro” scrive Il Mattino.

Insomma una media gol di tutto rispetto per Raspadori visto il confronto con Haaland, uno che macina gol come se fossero noccioline. La speranza del Napoli e di Luciano Spalletti è che possa continuare su questi binari, perché in una stagione lunga e complicata ci sarà bisogno di tutti gol possibili. Anche il rientro di Osimhen non deve spaventare, né il giocatore né i tifosi, perché ci sarà spazio per tutti.