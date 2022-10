Infortunio Anguissa: oggi esami strumentali, Ndombele sarà il sostituto

Frank Anguissa si sottopone oggi ad esami strumentali per l’infortunio alla coscia rimediato durante Napoli-Ajax. Spalletti ha pronto il sostituto, in pole c’è Tanguy Ndombele.

C’è grande attesa per capire quale sarà l’entità dell’infortunio del giocatore ex Fulham, diventato in un batter d’occhio pilastro del centrocampo di Luciano Spalletti. Praticamente dalla scorsa stagione è un punto fermo della mediana partenopea, con qualsiasi modulo si vada a giocare.

Ora c’è preoccupazione per quell’immagine in cui il centrocampista si tocca la coscia e chiede il cambio. Al posto di Anguissa è entrato Ndombele in quella circostanza e con il Bologna potrebbe toccare al francese partire da titolare.

Esami strumentali per Anguissa: oggi l’esito sull’infortunio

Victor Osimhen ieri ha lanciato un messaggio per Anguissa, cosa che fa capire ancora di più quanto è importante il giocatore sia in campo che fuori. Spalletti lo ha indicato come uno dei nuovi leader del Napoli, uno che difficilmente va davanti alle telecamere, ma che sa prendere per mano la squadra durante gli allenamenti e le partite importanti.

Per avere maggiori informazioni sull’infortunio di Anguissa bisognerà attendere gli esami strumentali, intanto Spalletti sta costruendo la squadra che domenica alle 18.00 allo stadio Maradona giocherà con il Bologna.

Con ogni probabilità sarà Ndombele il sostituto di Anguissa. Il francese ha caratteristiche più offensive rispetto al camerunense, ma visto che si gioca in casa contro una squadra che potrebbe chiudersi, la soluzione sembra ottimale. La crescita fisica di Ndombele è evidente ed anche con l’Ajax ha dato il suo contributo quando è entrato proprio in sostituzione di Anguissa. Il francese si è guadagnato il calcio di rigore segnato da Kvaratskhelia, che ha dato al Napoli la possibilità di segnare il gol 3-1. Recuperarlo definitivamente sarebbe un’altra ottima notizia per Luciano Spalletti.