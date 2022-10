Adani: “Napoli come Olanda del ’74. Mamma do’ Carmine…” – VIDEO

Lele Adani esalta il Napoli il giorno dopo la sfida con l’Ajax in Champions League: “Sono come l’Olanda del 1974 di Cruijff“.

È un Napoli spettacolare quello visto nella doppia sfida con i Lancieri, che ha fatto vedere qualcosa di veramente magnifico. I media di tutta Europa esaltano gli azzurri e si sprecano i paragoni con le grandi squadre del passato. La formazione di Spalletti sembra avere talento, passione e tecnica. Anche se in Italia c’è qualcuno che aspetta il passo falso, il Napoli sta confermando di poter competere a grandi livelli. Non a caso il Napoli è già qualificato agli ottavi di Champions League con due giornate di anticipo, in un girone tutt’altro che semplice in cui ci sono squadre e stadi da brividi.

Il Napoli come l’Olanda di Crujiff, il video di Adani

“Certo ragazzi che pensate i giocatori dell’Ajax che hanno preso 10 gol da questo Napoli fantastico” ha esordito Lele Adani in un video pubblicato sui social. L’ex giocatore e stimato opinionista tv, apprezza il bel gioco ed ha sempre esaltato la squadra azzurra quando c’era da farlo.

Adani poi paragona il Napoli all’Olanda di Cruijff e dice: “Me li immagino i giocatori dell’Ajax ieri dopo la partita, visualizzando gli antichi padri dell’Olanda del 1974 che si sono materializzati di fronte a loro, perché questo è stato il Napoli ieri. Avranno guardato in cielo sconsolati dicendo: Madonna do’ Carmine, pensaci tu“. Insomma estasi totale per Adani che si è goduto una partita meravigliosa, in cui il Napoli ha dominato per larghi tratti. Inoltre si è goduto anche un Kvaratskhelia inarrestabile, che è diventato l’incubo dei difensori avversari. Una grande prova quella della squadra di Spalletti, anche se tecnico e giocatori a fine partita hanno ricordato l’importanza di tenere ben saldi i piedi a terra per continuare a fare grandi cose in Europa e Serie A.