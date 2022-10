Gene Gnocchi: “Bologna-Napoli ecco come finirà, vi dico il risultato”

Gene Gnocchi estasiato dal Napoli dei record di Spalletti prossima avversaria del Bologna di Thiago Motta.

Il Napoli ospita il Bologna nella decima giornata di Serie A. Al vertice in campionato e con gli ottavi di Champions già in tasca. Gli azzurri di Spalletti si presentano alla partita contro il Bologna, valida per la decima giornata di Serie A, col morale alle stelle.

Momento d’oro per gli azzurri, reduci dal doppio poker tra Italia ed Europa rifilato rispettivamente a Cremonese ed Ajax. Per i felsinei, invece, l’arrivo di Thiago Motta in panchina al posto di Mihajlovic fin qui non ha dato la scossa attesa.

Gene Gnocchi, grande appassionato di calcio è rimasto folgorato dal Napoli di Luciano Spalletti primatista in serie a e in Champions. Il comico è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Areanapoli.it:

GENE GNOCCHI SUL NAPOLI

Il calciatore che più l’ha colpita tra gli azzurri?

“Beh, parlare di Kvaratskhelia è semplice, questo ragazzo è fortissimo. Ma il calciatore pazzesco del Napoli è un altro, dico Lobotka perché è il vero motore di questa squadra. A pensare che Gattuso non lo faceva giocare e gli preferiva Demme, incredibile. Con Anguissa lì in mezzo forma una coppia davvero fantastica, un centrocampo tra i migliori d’Europa”.

Può essere l’anno buono per la vittoria del titolo? ”

Sicuramente, lo dicono i numeri, lo dicono le prestazioni degli azzurri. C’è un solo problema, bisognerà vedere la tenuta di tutti gli uomini della rosa. Se Spalletti riuscirà a tenere tutti sul pezzo fino alla fine, allora ne vedremo delle belle”.

NAPOLI-BOLOGNA: ECCO IL RISULTATO

Cassano ha detto che il Napoli del primo scudetto, tranne Maradona, era una squadra di scappati di casa:

“Lo apprezzavo molto come calciatore, anche quando giocava nel Parma, era pazzesco tecnicamente, ma sul Napoli del primo tricolore è andato effettivamente un po’ oltre. A lui ogni tanto piace tirare un po’ la corda. Parlare di scappati di casa, per una squadra che aveva Ferrara, Bagni e tanti altri calciatori forti, è troppo. Gli è scappato il piede dalla frizione… (ride, ndr.)”.

Napoli-Bologna che partita sarà?

“Gli emiliani non vivono un momento facile, si parla addirittura di un clamoroso ritorno di Sinisa Mihajlovic in panchina. Staremo a vedere. I rossoblù sono una squadra in crisi, ma il Napoli non deve prendere sotto gamba l’avversario e giocarsela come quando affronta una big. Proprio come ha fatto, per esempio, contro la Cremonese. Sono sicuro che Spalletti saprà trarre le giuste motivazioni dai suoi. Un pronostico? Il Napoli segna sempre molti gol, finirà o 3-1 o 4-1 per gli azzurri“.

Ha concluso Gene Gnocchi, l’attore sarà al Teatro Troisi di Napoli il n scena al Teatro Troisi dal 20 al 23 ottobre con il suo nuovo spettacolo: “Sconcerto Rock”.