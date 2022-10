Anguissa: elongazione del muscolo, i possibili tempi di recupero

Frank Anguissa ha svolto in mattinata esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio: elongazione del muscolo semitendinoso.

Il risultato ufficiale degli esami svolti al Pianeta Grande Hospital hanno dato questo risultato. Ecco il comunicato ufficiale del Napoli: “Frank Anguissa, come da programma, ha effettuato questa mattina esami clinici che hanno evidenziato una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra. Il centrocampista azzurro proseguirà le terapie già cominciate“.

Napoli: quando rientra Anguissa

L’infortunio di Anguissa sarà valutato nel corso dei prossimi giorni. Di solito per questo tipo di infortuni possono servire circa tre settimane per ritornare in campo. Ovviamente in questo momento di tratta solo di una prima valutazione sul rientro in campo di Anguissa, che andrà valutata di giorno in giorno. Bisognerà capire come reagisce il giocatore e questo influenzerà il suo ritorno sul terreno di gioco. Intanto per la sfida Napoli-Bologna è pronto a scendere in campo Ndombele. Il francese sembra essere il sostituto di Anguissa per i prossimi match. Ovviamente il tecnico Spalletti ha anche altre soluzioni. C’è ad esempio Demme che fino ad ora non ha ancora visto il campo a causa di un infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo. C’è anche Elmas che può giocare da mezz’ala, anche se con caratteristiche diverse e più offensive.

Al momento l’infortunio costringerà Anguissa a saltare sicuramente la sfida con il Bologna, ma con ogni probabilità anche il match con Roma-Napoli in programma il 23 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma.