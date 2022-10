Allegri: “Ad Haifa buon approccio i primi due minuti…” & VIDEO

Massimiliano Allegri prima del derby tra Torino e Juventus ritorna sulla gara di Champions contro il Maccabi Haifa.

Il tecnico della Juventus ha parlato con i giornalisti prima del derby. Ma inevitabile tornare anche sulla sconfitta contro il Maccabi Haifa che inevitabilmente fa traballare la panchina di Allegri e che ha fatto scattare il ritiro pe i bianconeri. “Ad Haifa abbiamo avuto un buon approccio, lo abbiamo avuto per due minuti. Poi dal terzo al sesto abbiamo subito quattro cross e sono cose che domani non possiamo fare“.

Torino-Juventus sarà sicuramente uno spartiacque per la formazione bianconera. Allegri ed i suoi devono trovare la vittoria per uscire dall’ennesima crisi di questo inizio di stagione. Qualora non dovesse riuscire a vincere sarà difficile per Allegri continuare a sedere sulla panchina dei bianconeri. Anche se esonerare Allegri significa anche continuare a pagargli un lauto stipendio per altri tre anni, che pesa per circa 12 milioni di euro a stagione sul bilancio della Juventus.