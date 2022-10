Allegri tuona: “Non mi dimetto, tutti in ritiro”. Agnelli difende Max poi: “Che vergogna”

Max Allegri dopo la sconfitta con il Maccabi Haifa dice: “Non mi dimetto andiamo tutti in ritiro“. Andrea Agnelli: “Che vergogna“.

La Juve perde con il Maccabi Haifa e con tre punti in classica vede allontanarsi la possibilità di approdare ai gironi di Champions League. Servirà veramente una prova di forza da parte dei bianconeri per vincere contro Psg e Benfica e sperare in una qualificazione, che darebbe ossigeno anche alle disastrate casse della Juve.

Al momento sembra complicato pensare ad una cosa del genere, visto che i bianconeri sembravano veramente in bambola, tanto da riuscire a perdere anche contro il Maccabi, squadra tutt’altro che irresistibile.

Esonero Allegri: la difesa di Andrea Agnelli

I tifosi della Juve vorrebbero che la società esonerasse Max Allegri, diventato il capro espiatorio di una rosa che fa acqua da molte parti. C’è chi invece invoca un passo indietro del tecnico, ma Allegri non ci pensa nemmeno e dice: “Non mi dimetto“. Nel post partita di Maccabi-Juve, Allegri annuncia: “Fino al derby resteremo tutti alla Continassa, è un atto dovuto nei confronti dei nostri tifosi e di tutto l’ambiente Dobbiamo tornare a giocare di squadra, a voler fare fatica, smettere di giocare singolarmente“.

A Sky Sport ha parlato anche il presidente della Juve, Andrea Agnelli che ha detto: “Oggi è una serata difficile, che si inserisce in un periodo difficile, tra i più difficili della mia gestione. Devo assumermi le mie responsabilità, provo vergogna e sono molto arrabbiato. I nostri tifosi si vergognano come me e faticano a girare per strada. Nel calcio si vince e si perde tutti insieme e insieme dobbiamo uscirne. Allegri? In una situazione come questa il problema non può essere un uomo, un giocatore, un dottore, un fisioterapista o un allenatore. Non può essere colpa di un allenatore se non riusciamo vincere un tackle“.

Quanto guadagna Allegri alla Juve: stipendio netto e lordo

Il problema dell’esonero di Allegri è anche il suo stipendio. La Juve versa già in condizioni economiche difficili, con un bilancio in rosso per 254 milioni di euro. Mandare via Allegri dopo la sconfitta con il Maccabi Haifa in Champions League, avrebbe un costo non indifferente.

Allegri alla Juve guadagna 7 milioni di euro netti a stagione, che lordi ammontano a 12,95 milioni di euro a stagione. Il tecnico toscano ha un contratto con la Juve fino al 2025.