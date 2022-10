Zaccone punge la Juve e Allegri: “Provate a togliere cinque titolari al Maccabi…”

La Juve di Massimiliano Allegri perde con il Maccabi Haifa in Champions League, umorismo di Maurizio Zaccone sui social.

Maccabi Haifa-Juve termina 2-0 per la squadra israeliana, una vera debacle per la formazione bianconera, che dopo quattro giornate ha solo tre punti in classifica quelli presi proprio contro il Maccabi allo Stadium. Il discorso qualificazione per la Juve non è ancora chiuso, dato che ci sono ancora le partite con il Psg ed il Benfica da giocare. Vincendola la squadra di Max Allegri potrebbe sperare ancora di accedere agli Ottavi di finale di Champions League. Sulla carta i bianconeri hanno la rosa e la forza per fare l’impresa, ma sono caduti in un baratro da cui è complicato risalire.

Intanto sui social partono punzecchiature e sfottò contro gli juventini. Uno lo ha lanciato Maurizio Zaccone che ha scritto: “Togliete 5 titolari al Maccabi e vediamo…“. Il blogger prende spunto dalle parole di Allegri che si era giustificato qualche settimana fa dicendo che le troppe assenze stavano condizionando la sua rosa. In quel frangente Allegri si era difeso dicendo: “Provate a togliere 5 calciatori a Inter o Milan”. Peccato che poi il Milan in piena emergenza infortuni abbia poi vinto contro la Juventus.

Ma in quella circostanza il popolo bianconero ha protestato contro l’arbitro, quella che era la scusa dei perdenti, ora è diventata la scusa anche dei tifosi della Juve.