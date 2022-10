Longo: “Napoli su sul nuovo crack Marcos Leonardo”

Napoli su Marcos Leonardo attaccante classe 2003 in forza al Santos. Guntoli pronto a sfidare diversi club inglesi.

Il Napoli dei record non si ferma neanche sul mercato. Giuntoli è pronto a sfidare i club di premier pur di portare a Napoli Marcos Leonardo. Il giornalista Daniele Longo su Calciomercato.com svela il retroscena di mercato:

“Marcos Leonardo è qualcosa in più di una semplice idea per il Napoli. La giovane stellina brasiliana piace molto a Giuntoli e al suo gruppo di lavoro. Il club azzurro è soddisfatto dell’impatto di Raspadori e Simeone ma potrebbe tornare sul mercato alla ricerca di un numero 9.

Nelle ultime settimane il Napoli si è inserito nella corsa pronto a sfidare diversi club inglesi e spagnoli.”.

Longo nel suo focus di mercato ha poi aggiunto: ” La scuola calcio brasiliana è sempre stata una fucina di talenti. L’ultimo pronto al decollo è Marcos Leonardo, attaccante classe 2003 in forza al Santos. Un feeling straordinario con il gol, l’ultimo nella notte nella vittoria contro la Juventude e sono ben 11 in stagione. I bianconeri sono una garanzia in termini di talenti e il percorso fatto dai vari Neymar e Rodrygo è il frutto di un lavoro di formazione eccellente”.