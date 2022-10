Esposito: “Il Napoli con la Cremonese non mi è piaciuto. Sento sciocchezze su Rrahmani”

Paolo Esposito giornalista e conduttore tv parla di Cremonese-Napoli e dell’infortunio di Amir Rrahmani.

Esposito esalta la Lazio di Sarri definendola “cinica” e bacchetta la formazione di Spalletti: “Il Napoli con la Cremonese non mi è piaciuto affatto. Fino al 91′ si era sul 2-1, con una partita in bilico. Non va dimenticato che altri due gol sono arrivati al 94′ e 95′, mentre la Cremonese provava a raggiungere il pareggio”. Anche Alvini dopo essersi lamentato del rigore su Kvaratskhelia, ha messo in evidenza questo aspetto sottolineato anche dal giornalista.

Esposito ai Microfoni di Radio Amore Campania, nella trasmissione ‘I Tirapietre’ aggiunge: “Non va dimenticato che Rrahmani ha salto gli azzurri più di una volta a Cremona, con la squadra di casa che poteva raggiungere il pareggio. Non si parla di stanchezza per favore. La rosa di Spalletti è lunga e molto forte, ma a Cremona si è scesi in campo con un po’ di puzza sotto il naso. Contro l’Ajax in Champions League ci vorrà un approccio molto diverso, ma bisogna sottolineato che lo scorso anno partite del genere il Napoli le avrebbe perse“.

In chiusura sull’infortunio di Rrahmani ha detto: “Sento dire sciocchezze, che magari poteva giocare Ostigard al suo posto. Non si ha mai la controprova rispetto al fatto che avresti vinto lo stesso. Seguo il calcio da 45 anni, questo genere di infortuni muscolari ci sono sempre stati anche giocando una volta a settimana. Non è vero che sono problemi dovuti alle troppe partite ravvicinate, lo stiramento fa parte del calcio. Vedete Dybala, mai visto che uno si strappa calciando un rigore. E poi Kim non è mi è piaciuto tantissimo. Sento bestemmie, ovvero che il sudcoreano è più forte di Koulibaly. Il Kalidou visto con Sarri al terzo anno, accanto ad Albiol, era di un altro livello, numero uno al mondo. Kim è un difensore bravo, all’antica“.