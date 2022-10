Infortunio Rrahmani, De Nicola: “Potrebbe recuperare prima: ecco da cosa dipende”

Il dott. De Nicola, ex medico del Napoli, afferma che Rrahmani potrebbe tornare anche prima dall’infortunio

Il dott. Alfonso De Nicola, ex medico del Napoli, ritiene che ci sono possibilità affinché Amir Rrahmani possa tornare prima dall’infortunio. A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” di Raffaele Auriemma, il dottore rivela: “Se l’infortunio di Rrahmani è di primo grado puoi recuperarlo in 3/4 settimane, altrimenti può essere di più. Il Napoli dovrà fare a meno di Rrahmani per un mese, ma penso che Giuntoli abbia fatto una rosa dove ci sono due squadre titolari. Il Napoli ha Juan Jesus e Ostigard, che possono fare i titolari“.

De Nicola è contento che i suoi collaboratori siano rimasti nel Napoli

“Ho visto la partita con la Cremonese e l’infortunio di Rrahmani mi sembrava un fatto traumatico, ma dalla televisione non si capiva granché. Quando si è fatto male si è visto che cadendo, per difendere il ginocchio, ha contratto forte l’adduttore e ha tirato il tendine.

La mia sensazione è questa: non ci siamo mai trovati in questa situazione di classifica, neanche l’anno dei 91 punti. Ho collaborato tanto al mantenimento del Napoli in Serie A, prima o poi dovevo essere sostituito ma i miei collaboratori sono rimasti e sono contento perché significa che ho saputo seminare qualcosa“.