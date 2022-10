Napoli: tegola Rrahmani, lesione del tendine. Possibili tempi lughi di recupero

Amir Rrahmani si è sottoposto ad esami strumentali per l’infortunio subito durante Napoli-Cremonese: ha subito una lesione del tendine.

Una brutta notizia per Luciano Spalletti che sicuramente dovrà fare a meno giocatore kosovaro per la sfida di Champions League con l’Ajax, ma i tempi di recupero di Rrahmani potrebbero essere lunghi, visto che l’infortunio non è proprio di lieve entità.

Infortunio Rrahmani, il comunicato ufficiale della SSCN

“Gli esami strumentali effettuati a Amir Rrahmani, in seguito all’infortunio subìto nel corso di Cremonese-Napoli, hanno evidenziato la lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo” questo il comunicato ufficiale del Napoli per l’infortunio del difensore.

I tempi di recupero di Rrahmani potrebbero essere anche molto lunghi, visto che per questo tipo di infortunio si può andare dalle 2 settimane alle 12. Ovviamente il rientro dovrà essere valutato di volta in volta a seconda della reazione del giocatore. Al momento è ancora difficile capire quando potrà rientrare in campo. Sicuramente per le prossime gare Rrahmani non sarà in campo. Già con l’Ajax giocherà Ostigard. Il difensore norvegese sarà chiamato a scendere in campo da titolare con maggiore frequenza, visto che è lui il sostituto naturale di Rrahmani.