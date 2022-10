Napoli-Ajax: Ostigard titolare senza paura è pronto al debutto in Champions League

Champions League: Ostigard pronto al debutto, il difensore gioca titolare in Napoli-Ajax al posto dell’infortunato Rrahmani.

Il difensore kosovaro si è infortunato durante la sfida con la Cremonese, quando per colpire un pallone in area di rigore ha allungato molto la gamba, procurandosi un infortunio all’inguine. Oggi Rrahmani si sottoporrà ad esami strumentali specifici al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno e si capirà qualcosa in più sulle sue condizioni fisiche. Spalletti in panchina ha ottime soluzioni per sostituirlo dato che Ostigard e Juan Jesus sono giocatori affidabili e sempre pronti a dare il massimo quando vengono chiamati in causa.

Ostigard titolare di Napoli-Ajax, debutto in Champions League

Al momento dell’infortunio di Rrahmani contro la Cremonese si è deciso di far entrare il difensore norvegese, che sembra designato come naturale sostituto dell’ex Verona. Juan Jesus gioca di più sul centro sinistra, anche perché è mancino.

Dunque Ostigard è pronto a giocare titolare durante Napoli-Ajax, sfida valida per la quarta giornata di Champions League del Girone A. Gli azzurri sono primi con nove punti e basterà un pareggio per accedere agli Ottavi di Finale. Ma chiaramente una vittoria darebbe ancora di più solidità al primo posto degli azzurri, facendo incassare altri soldi utilissimi per il bilancio della società di Aurelio De Laurentiis.

Quanto vale una vittoria in Champions League

La Uefa ha messo a disposizione come montepremi totale 2,02 miliardi di euro. Ma ogni vittoria in Champions League vale 2,8 milioni di euro di incasso per la squadra che prende i tre punti, mentre col pareggio si incassano 930 mila euro. L’accesso agli ottavi di finale assicura 9,6 milioni di euro per la società che vi accede. Insomma vincere con l’Ajax e consolidare il primo posto, magari sperando di affrontare una squadra più ‘debole’ agli ottavi, farebbe sognare anche l’accesso ai quarti di finale di Champions League, traguardo mai raggiunto dal Napoli.