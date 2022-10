Napoli, Formisano: “Allarme: abbiamo scoperto biglietti falsi. Su Tribuna Family e Under 14…

Alessandro Formisano, Head of Operations della SSC Napoli, rivela che sono stati scoperti biglietti falsi ed aggiorna la situazione su Tribuna Family e Under 14

Alessandro Formisano, Head of Operations della SSC Napoli, rivela che sono stati scoperti biglietti falsi per la partita contro l’Ajax, in programma domani alle 18.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. Nel corso dell’intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, il dirigente azzurro confida: “Per la gara contro il Bologna ci saranno i biglietti della Tribuna Family e i biglietti omaggio per gli Under 14 come da normativa. Per la sfida di domani contro l’Ajax i varchi del Maradona apriranno alle ore sedici, quindi invitiamo i tifosi ad anticiparsi il prima possibile“.

“Gli organi di polizia ci informano di aver individuato dei biglietti falsificati, per questo i controlli saranno minuziosi, ci vorrà più tempo per entrare. Costi diversificati per i due anelli? L’abbiamo fatto per la campagna abbonamenti, in occasione della Champions League abbiamo adottato un criterio diverso. Abbiamo infatti premiato gli abbonati con uno sconto e per chi si abbonerà a tutte e tre le gare del girone”.