Commisso distrugge la Juve: “Perdite miliardarie dopo Cristiano Ronaldo” – VIDEO

Rocco Commisso analizza i conti della Juve: “Dopo Cristiano Ronaldo hanno avuto perdite milionarie, la Fiorentina in utile”.

Il presidente della Fiorentina fa i conti in tasca alla società presieduta da Andrea Agnelli e che fa parte della galassia Exor con gli Elkann a gestire tutto. “La Juve negli ultimi tre anni ha perso 550 milioni di euro, l’Inter 500 milioni e l’Inter 445. Sapete invece cosa ha fatto la Fiorentina? Un utile di 16 milioni di euro“. Così il presidente della società viola mette in evidenza una gestione oculata, contrapposta a quella di altre squadre del Nord Italia che continuano ad andare avanti nonostante i debiti accumulati.

Ma mentre i rossoneri si sono avviati in un circolo virtuoso, il bilancio della Juve e quello dell’Inter continuano ad essere in bilico. Anche se pure Marotta sta cercando di riordinare i conti e non si lancia più in spese folli.

Commisso sui conti della Juve

“Io non sto qui a criticare i conti della Juve ma loro hanno tanti problemi. Il valore della società bianconera è crollato dopo Cristiano Ronaldo. Praticamente ha perso 1 miliardo e 900 mila euro” ha detto il presidente della Fiorentina.

Insomma Commisso fa i conti alla Juve, ma in generale anche al calcio italiano, che spesso ha fatto il passo più lungo della gamba. Discorso diverso invece per società come quella di Aurelio De Laurentiis, che nonostante venga snobbata dai media italiani, continua ad essere una società modello. Il presidente del Napoli ha tenuto i conti in ordine, ha anche rivoluzionato la rosa quando serviva, ma riuscendo sempre a restare competitiva senza però indebitarsi con le banche. Una gestione che ha portato anche a sacrifici, come l’addio a grandi campioni, come Insigne, Mertens e Koulibaly, ma che resta virtuosa a livello finanziario e che sta dando anche risultati sul campo.