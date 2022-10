Elmas brutta lite sui social: “Non sarai mai Kvara, stai rovinando la squadra”

Elif Elmas protagonista di una brutta lite con un tifoso sui social. Un giornalista Georgiano documenta tutto.

Elijf Elmas, dopo l’esplosione della nuova stella azzurra Kvaratshkelia, è rimasto un po’ ai margini delle rotazioni di Luciano Spalletti, tanto da aver deciso di sfogarsi sui social con una frecciatina ironica pubblicata su Instagram.

Il centrocampista ha pubblicato una storia con un chiaro messaggio a Spalletti. Inequivocabile la sua lamentela per le troppe panchine, dato che ha scritto: “Mio primo amore (panchina)“. Una lamentela che non è piaciuta a qualche tifoso.

Il giornalista Georgiano Kakha Dgebuadze ha documentato un duro botta e risposta tra Elmas ed un tifoso, non si sa se italiano straniero, e ha scritto:

“Inammissibile seminare discordia tra giocatori. Kvara non vince le partite, Raspadori non vince le partite, ma vince il Napoli. In questa squadra non ci sono STELLE, perché questa squadra è una STELLA. Importante tenerlo a mente e non rovinare l’ottima atmosfera della squadra”.

Fino ad ora Elmas ha messo a referto 12 partite, ma appena 293 minuti giocati. Lo scarso impiego sembra non essere gradito dal giocatore macedone che da quando veste la maglia azzurra non è mai riuscito ad esplodere definitivamente. Spalletti in conferenza stampa ha fatto capire che non sarà lui a sostituire l’infortunato Anguissa e forse questo ha infastidito ancora di più il giocatore.