Giuntoli: “Nuovi acquisti, ci confrontiamo sempre con Spalletti”

Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky prima della sfida con i Rangers in Champions League.

Il direttore sportivo del Napoli su possibili acquisti ha detto: “Abbiamo un reparto scout molto importanti e con ragazzi efficienti. Facciamo le nostre valutazioni e le portiamo all’attenzione dell’allenatore, tutto cià che facciamo è condiviso con lui. Siamo andati diritti tutti insieme e con il tecnico c’è uno scambio praticamente quotidiano“.

Sulla formazione del Napoli con i Rangers, Giunto ha aggiunto: “Raspadori parte esterno, ma è uno che si accentra molto. Magari poi su quel lato del campo ci andrà Elmas, in alcune circostanze. Tocca al mister scegliere e lui è bravissimo a farlo. Il nostro allenatore è davvero molto bravo, lui ama avere dei giocatori con certe caratteristiche, come dei difensori che possano essere veloci e reggere l’uno contro uno. Ottavi di finale? Siamo molto contenti ma restiamo con i piedi per terra“.