Napoli-Rangers le formazioni ufficiali. Kvara out, Spalletti fa turnover

Napoli-Rangers le formazioni ufficiali. Luciano Spalletti vuole blindare il primo posto nel girone di Champions League.

Il Napoli vuole blindare il primo posto nel Gruppo A e cercare la quinta vittoria in Champions: turnover per Spalletti. I Rangers hanno vinto solo una volta in 12 match giocati in Italia, 3-2 a Livorno nella fase a gironi della Coppa Uefa 2006/07

12 punti su 12 e un primo posto nel girone solo da blindare: il Napoli è una delle migliori squadre della Champions League e contro i Rangers in casa può chiudere i conti con un turno d’anticipo, dopo aver già conquistato la qualificazione agli ottavi.

I partenopei all’andata hanno rifilato un netto 0-3 agli scozzesi ad Ibrox e la differenza di forma e fiducia è evidente anche dalla classifica: azzurri a punteggio pieno, mentre Gio van Bronckhorst e i suoi sono ancora fermi a zero, con un solo goal segnato.

Nel weekend il Napoli ha ottenuto l’undicesima vittoria consecutiva tra campionato e Champions vincendo sul campo della Roma, mentre i Rangers hanno pareggiato 1-1 contro il Livingston.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-RANGERS

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Raspadori. All. Spalletti.

RANGERS (4-4-1-1): McGregor; Tavernier, Davies, King, Ridvan Yilmaz; Wright, Lundstram, Sands, Kent; Tillman; Morelos. All. Van Bronckhorst.

Già qualificato agli ottavi di finale, il Napoli di Luciano Spalletti ospita al ‘Diego Armando Maradona’ i Rangers nella quinta giornata del Girone A di Champions League.