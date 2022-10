Rangers Glasgow, van Bronckhorst: “Napoli tra le migliori d’Europa”

Giovanni van Bronckhorst ritiene che il Napoli sia tra le squadre migliori d’Europa ed avverte i suoi Rangers Glasgow

Conferenza stampa pre-partita per Giovanni van Bronckhorst, allenatore dei Rangers. Prima di partire per la trasferta partenopea, il trainer olandese ha parlato ai media scozzesi in merito alla prossima sfida di Champions League in casa del Napoli: “Sarà una partita importante contro avversari davvero bravi, al momento forse una delle migliori squadre d’Europa. Loro sono leader in Serie A, sono forti ma è anche una grande opportunità per noi di ribaltare la prestazione di sabato in quella partita di mercoledì perché dobbiamo tirare fuori qualcosa dal gioco per avere la piccola possibilità di andare oltre”.

Van Bronckhorst è consapevole che domani è l’ultima spiaggia per i Rangers Glasgow

Il coach ha poi proseguito: “Sarà difficile, ma prima di tutto l’obiettivo è scegliere la squadra giusta e iniziare nel modo giusto e assicurarsi di fare tutto il possibile per ottenere un buon risultato. Questa è la nostra ultima possibilità. Sarà dura, ma ci proveremo. Dobbiamo recuperare la forma, giocare meglio e più aggressivi. È il momento di agire e dobbiamo iniziare contro il Napoli“, ha concluso l’ex esterno del Barcellona che è consapevole del fatto che quella di domani è l’ultima spiaggia.