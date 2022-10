Bargiggia: “Osimhen? Rete mostruosa, in estate tante offerte. Vi spiego su Ndombele”

Bargiggia applaude la rete mostruosa di Osimhen e rivela che in estate arriveranno tante offerte per il nigeriano

Paolo Bargiggia si esprime sulla vittoria del Napoli a Roma ai microfoni di 1 Football Club, programma di Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio: “Spalletti è uscito vincitore dallo scontro con José, ha schierato Osimhen dal 1′ rinunciando al pupillo Raspadori, il quale avrebbe fatto fatica con la difesa giallorossa molto fisica. I partenopei hanno meritato di vincere; mostruosa comunque la rete di Victor. Nella prossima estate arriveranno tante offerte per questo calciatore. […] Il Napoli non interverrà sul mercato a gennaio. Non è alla ricerca di un sostituto di Di Lorenzo, anche perché è presente Zanoli in squadra. Non sarà ingaggiato neppure un’alternativa di Kvara, Solbakken andrà alla Roma“.

Bargiggia si sofferma sul riscatto di Ndombele

Bargiggia ha poi aggiunto: “Per quanto concerne il riscatto di Ndombele, il Napoli attualmente è tiepido. Tanguy sta facendo fatica a salire di livello, recupera poco e non offre un grosso apporto difensivo. Se comincerà la dirigenza, sarà offerta una cifra che oscilla tra i 12 e i 15 milioni di euro, non sicuramente 30″.

“Manca un vice-Anguissa e un vice-Kvara? Elmas e Ndombele sono i sostituiti del camerunese. Per quanto concerne un’eventuale sostituto di Kvara, non sarà ingaggiato nessuno. Lozano eventualmente potrebbe essere collocato sulla corsia mancina, anche perché non è nelle idee del Napoli intervenire sul mercato”, conclude il noto cronista.