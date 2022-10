Napoli, spunta lo striscione ironico degli ultras: “Grazie Roma”

I Vecchi Lions, gruppo storico di ultras del Napoli, ha esposto uno striscione ironico con la scritta “Come direbbe Venditti…Grazie Roma”

L’ironia è sempre appartenuta alla tifoseria azzurra che stamattina non si è smentita. Negli ultimi tempi l’ironia “del giorno dopo” avviene solo attraverso i social, ma la “vecchia maniera” esiste ancora. Lo hanno dimostrato i tifosi del Napoli del gruppo “Vecchi Lions“, che sul parapetto di un ponte di Casoria hanno esposto uno striscione che strappa un sorriso (amaro, nel caso dei sostenitori giallorossi) in merito alla vittoria degli azzurri all’Olimpico.

I tifosi citano un totem della romanità come Antonello Venditti

Il messaggio fa riferimento alla bandiera musicale della Capitale e fa riferimento a un “totem” della canzone italiana, della romanità e del tifo giallorosso: “Come direbbe Venditti: grazie Roma“. Un messaggio che rientra nel novero degli sfottò senza assolutamente trascendere, in seguito al successo della formazione di Luciano Spalletti contro quella di José Mourinho.

Enorme euforia c’è in città per il successo prezioso all’Olimpico che permette ai partenopei di aumentare il distacco rispetto alla seconda in classifica. Dopo la sconfitta dell’Atalanta contro la Lazio di Maurizio Sarri, ora in graduatoria la prima inseguitrice è il Milan che segue a tre lunghezze ed ha l’ambizione di bissare la vittoria dello scudetto dello scorso anno.