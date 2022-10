Scoppia la Kvaramania: georgiani all’Olimpico per tifare Napoli e Kvaratskhelia – FOTO

È scoppiata la Kvaramania ieri per Roma-Napoli c’era una delegazione di georgiani per tifare gli azzurri e l’idolo Kvaratkshelia.

Oramai il 21enne nato a Tbilisi è un autentico fenomeno dentro e fuori dal campo. Kvaratskhelia è l’idolo indiscusso dei tifosi del Napoli e dei georgiani, che hanno scelto di seguirlo anche in trasferta a Roma. A Napoli la comunità georgiana ha già manifestato tutto il suo orgoglio, tanto che dai balconi spuntano bandiere bianche con la croce di colore rosso.

Ma oramai la Kvaramania è contagiosa e coinvolge tutta la Georgia, tanto che un gruppo di persone ha deciso di venire in Italia per andare allo stadio Olimpico e godersi la partita con tanto di maglia di Kvaratskhelia, del Napoli.

Non è un dettaglio perché i georgiani non sono solo tifosi di Kvaratskhelia, sono diventati anche sostenitori del Napoli. Solo qualche giorno fa una pagina sportiva georgiana scriveva che la settimana era inutile quando non giocava il Napoli

La conferma anche da alcune foto che il gruppo di georgiani ha mandato all’account instagram della redazione di Napolipiu. Oltre alle foto, è stato aggiunto anche un “Forza Napoli” che non è affatto un dettaglio. Ma nella conversazione che abbiamo avuto con loro traspira tutto l’orgoglio per un giocatore della Georgia che sta illuminando il palcoscenico calcistico europeo. Ed è giusto che sia così, perché Kvaratskhelia è un autentico fenomeno, anche se non si monta la testa.

L’attaccante del Napoli resta umile ed ha voluto ringraziare con una storia su instagram proprio il gruppo di tifosi georgiani presenti all’Olimpico per Roma-Napoli. Ha voluto rendere omaggio alla trasferta che hanno dovuto compiere, dimostrando tutto il suo attaccamento alla nazione. Kvaratskhelia in Roma-Napoli non ha segnato, ma ha fatto comunque vedere lampi di classe sopraffina, con le sue giocate ed i suoi dribbling, che hanno illuminato ancora di più lo stadio Olimpico.