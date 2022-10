Cucci: “Roma-Napoli? Una partita italiana del passato, botte comprese. Su Osimhen…

Italo Cucci ritiene che Roma-Napoli sia stata una partita italiana del passato, con tante botte nel corso del duello, ed applaude la prestazione di Osimhen

Tanta euforia si vive a Napoli per la vittoria di ieri sera all’Olimpico, con il punteggio di 0-1. I temi non sono pochi in merito al match di Roma. Il giornalista Italo Cucci ha discusso di tanti argomenti nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss: “Roma-Napoli mi è sembrata una grande partita italiana, mi ha ricordato certi incontri del passato, botte comprese. Non avevo mai visto un Victor Osimhen così. Nonostante qualche occasione sprecata non si è mai arreso, ha sempre cercato la via del gol e l’ha trovato”.

Il giornalista Italo Cucci si esprime su José Mourinho e sulla prestazione del Napoli

Sull’analisi post gara di José Mourinho: “L’ho seguito in conferenza stampa. Lui inizialmente era sinceramente ammirato dalla qualità dell’avversario, poi si è perso parlando di arbitri e di vittoria immeritata. Ma il portoghese è questo, non mi meraviglio”.

Infine un nuovo commento sul Napoli: “I partenopei si stanno avviando a vincere il primo campionato, ma dopo il Mondiale di Qatar 2022 ce ne sarà un altro e la compagine di mister Luciano Spalletti dovrà viaggiare sullo stesso ritmo sperando che non ci siano infortuni”.