Cassano: “Mourinho? Frase oscena sul Napoli. La Roma non fa tre passaggi”

Cassano ritiene che Mourinho abbia detto una frase oscena sul Napoli e la Roma non fa tre passaggi

Cassano, come sempre, va giù duro su Roma-Napoli e dice la sua sulle parole di José Mourinho. Nella rubrica tanto seguita Habla con Antonio, pubblicata sul suo profilo Instagram, Antonio Cassano ha espresso senza peli sulla lingua un’opinione a caldo sul big match dell’undicesima giornata di Serie A: “Roma-Napoli, ci sono due partite: una in cui la Roma non ha fatto tre passaggi, ha pensato solo a difendersi e non ha mai tirato in porta. La cosa più brutta e oscena è che il suo allenatore, José Mourinho, dice che loro non meritavano di perdere. Bah, e c’è ancora tanta gente che va dietro alle ca**ate che dice”.

Cassano rivela che il Napoli è la squadra più bella d’Europa

“Per quanto riguarda il Napoli è la squadra più bella della Serie A, è una delle più belle d’Europa per come gioca, per l’idea, per la prospettiva, per la prestazione. Attaccano in tanti, a due minuti dalla fine vincevano 1-0, c’era Kim che ha fatto un intervento alla 3/4 di campo, dove attaccava il Napoli“: aggiunge l’ex calciatore barese.

“Giocano con coraggio, con grande personalità e l’allenatore sta continuando a fare delle scelte giuste, di grande personalità. È quello che sta facendo Spalletti. Non so dove arriverà, se vinceranno o meno, però sicuramente la strada è quella giusta e sta facendo qualcosa di straordinario perché sta facendo rendere tutti al massimo” ha concluso il video Cassano.