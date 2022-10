Osimhen gol da urlo con la Roma: le pagelle esaltano il nigeriano

Victor Osimhen ha segnato un gol bellissimo durante Roma-Napoli, le pagelle dei quotidiano esaltano la giocata del nigeriano.

Quel destro ad incrociare, un tiro al volo bellissimo che ha dato i tre punti alla squadra azzurra che resta in testa alla classifica di Seri A. Il gol di Osimhen ha mandato in tilt la Roma e Mourinho che parlato di vittoria immeritata, dimenticando che la sua squadra non ha prodotto praticamente nulla a livello offensivo.

Roma-Napoli: le pagelle di Osimhen

Corriere dello Sport 7,5 – Ha la palla che può valere una serata di gloria (25’), la lavora bene sul breve, la sparacchia fuori e si dispera (giustamente). Sembra debba andare a sbattere sistematicamente contro Smalling e invece ruba tempo e spazio e poi quasi senza angolo, lo trova.

– Decide con un gol da bomber vero. Il Mattino 7,5 – «Mamma che gol!». Ritorna titolare dopo il lungo stop per infortunio va in gol con un destro di rara potenza e bellezza. Il modo migliore per dimenticare in fretta l’errore di

Gazzetta dello Sport 7,5 – Fatica con Smalling, ma non molla mai e lo fa anche ammonire. Poi da grande centravanti, alla prima distrazione dell'inglese, pur con poco specchio segna un gran gol.

Le pagelle di Osimhen in Roma-Napoli tengono conto del gol, ma nel complesso bisogna guardare anche cosa ha fatto l’attaccante. Il nigeriano da quando è tornato dall’infortunio gioca di più per i compagni, ha capito di avere forza e capacità per far salire la squadra e poi prendere il pallone in area di rigore. Spalletti gli ha fatto i complimenti dopo la sfida con la Roma e questo non può che dare ancora più fiducia al giocatore che sta crescendo anche in carattere.