Panucci: “Il Napoli gioca come la mia Roma e non vincemmo nulla. Il calo nella seconda parte della stagione di Spalletti è vero”

Christian Panucci ha analizzato Roma-Napoli: ” Spalletti, lo trovo sempre uguale, ha dieci anni in più di esperienza…”

Christian Panucci, allenatore ed ex calciatore della Roma ha parlato della sfida dell’Olimpico ai microfoni di Radio CRC:

PANUCCI SU ROMA-NAPOLI

“Spalletti? In certi versi lo trovo sempre uguale, ha dieci anni in più di esperienza e questo è importante. Il Napoli gioca bene come giocava la Roma quando c’ero io. Non vincemmo lo scudetto perché c’era un’Inter forte e arrivavamo sempre secondi, ma avevamo un bel gioco.Se Di Lorenzo mi somiglia? Penso che sia il migliore terzino italiano in questo momento. Ha una grande gamba ed ha qualità. Il Napoli si è dimostrato molto maturo ieri perché la Roma gli ha fatto fare la partita che non voleva, dato che se ha spazio diventa devastante. Se il Napoli è più forte dell’anno scorso? In questo momento abbiamo un’immagine del Napoli molto bella. Oggettivamente può essere l’anno del Napoli per quello che sta facendo”.

“Il calo nella seconda parte della stagione di Spalletti? Non credo che sia una colpa di Luciano, sono cose che capitano. Noi a Roma non vincevamo perché c’era l’Inter che era più forte di noi. Avrà riflettuto anche su questo e si sarà regolato con la preparazione. Quella di ieri è stata una vittoria che è tra quelle importanti per vincere il campionato. La Roma ha fatto una grande partita difensiva, poi c’è stata la giocata di Osimhen, ma le partite si vincono anche così, con i singoli. Il Mondiale? Il Napoli non dà tantissimi giocatori al Mondiale e c’è la possibilità di fare una mezza preparazione. Su tutte le squadre potremmo avere dei dubbi, non solo sugli azzurri”.