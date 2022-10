Roma-Napoli, Abraham risponde a Osimhen: «Hai reso triste tutto lo spogliatoio»

Osimhen prova a consolare Abraham dopo Napoli-Roma, il giallorosso rivela al rivale cosa è successo nello spogliatoio.

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, che aveva segnato il gol vittoria del Napoli sulla Roma. A fine partita, Osimhen,si avvicina al giallorosso, Abraham, e lo rincuora dopo la sconfitta e l’opaca prestazione.

OSIMHEN RINCUORA ABRAHAM DOPO ROMA-NAPOLI

Victor Osimhen alla fine di Roma-Napoli consola Tammy Abraham. È accaduto ieri, domenica 23 ottobre, dopo il triplice fischio di Irrati che ha sancito la vittoria del Napoli, tornato in testa da solo a +3 dal Milan, all’Olimpico. Proprio grazie al gol dell’attaccante nigeriano, sempre più decisivo nella squadra di Luciano Spalletti.

Stati d’animo opposti quelli dei due attaccanti. E, dopo la partita, il nigeriano ha provato a rincuorare il giallorosso che, dal canto suo, ha detto al collega-rivale: «Hai reso triste tutto lo spogliatoio».

A raccontare e filmare il momento il giornalista Oma Akatugba, amico di Osimhen. Nelle immagini si vede chiaramente Abraham, non felicissimo, parlare con il centravanti del Napoli, mentre un sorriso arriva al momento della foto: la speranza della Roma è che, quel sorriso, per Tammy torni presto anche in campo. Così come se lo augura il c.t. dell’Inghilterra, Gareth Southgate: tra meno di un mese comincia il Mondiale.