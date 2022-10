Osimhen-Abraham il colloquio dopo Roma-Napoli – VIDEO

Victor Osimhen e Tammy Abraham a colloquio dopo Roma-Napoli, partita vinta dagli azzurri grazie ad una rete del nigeriano.

Una rete decisiva quanto fantastica quella di Osimhen che al minuto 80 ha sverniciato Smalling e si è messo in proprio. Il tiro dell’attaccante del Napoli è di una bellezza assurda, perché di prima intenzione, perché lo fa in posizione defilata, perché è forte e preciso. Insomma qualcosa di veramente stupendo da guardare più volte, senza mai annoiarsi. Con quel gol il Napoli riesce a prendere tre punti contro la Roma di Mourinho che ha piazzato il classico pullman davanti alla porta, provando a non prenderle e poi a ripartire timidamente. Risultato: Meret non si è sporcato nemmeno i guantoni.

Roma-Napoli: il colloquio Abraham-Osimhen

Se da un lato c’è un attaccante felice, dall’altro c’è Abraham che non sta vivendo un grande momento. Il giocatore inglese con il Napoli praticamente non ha quasi mai visto palla. La partita difensiva impostata da Mourinho non gli ha permesso di avere rifornimenti e lui ha fatto quello che poteva in fase di appoggio per i compagni.

A fine partita Abraham e Osimhen si sono ritrovati a colloquio all’esterno dello stadio Olimpico di Roma. Nel video del giornalista Oma Akatugba si vedono i due attaccanti di Roma e Napoli che parlano seduti su un muretto. Tra le frasi che si sono detti durante il colloquio, Akatugba ne riporta una, con Abraham che dice: “Hai fatto dispiacere tutto lo spogliatoio col tuo gol“. Sicuramente in quello della Roma non c’era grande entusiasmo, ma in quello del Napoli è partita la festa con tutti i giocatori felicissimi per l’undicesima vittoria di fila tra Serie A e Champions League.