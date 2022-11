Fedele: “Allegri migliore di Spalletti. Kvaratskhelia come il cammellone di Fabian”

Enrico Fedele ha analizzato il Napoli parlando di Kvaratskhelia e Kim, ma ha fatto anche il confronto tra Spalletti ed Allegri.

L’ex procuratore ai microfoni di Radio Marte Sport Live ha detto: “Giudizio su Kvaratskhelia? Non mi pento di aver detto che è come se portasse il frigo sulle spalle. Perché è un po’ come parlare del ‘cammellone’ di Fabian Ruiz. Anche Ciro Ferrara sembrava avesse un frigo sulle spalle, eppure era una dei difensori più forti d’Italia. È solo una questione di postura e niente altro“.

Fedele analizza anche Kim, tra i difensori migliori del campionato di Serie A e non solo: “Sulla corsa lunga ha ancora dei problemi. Questo perché trascina una gamba più dell’altra. A maggio è stato operato di tibia e perone. Non ha problemi, però ha bisogno di tempo per poter riacquistare la rotondità della corsa“.

Mentre sul confronto Allegri-Spalletti aggiunge: “Non si può dire che Luciano sia migliore di Max. Spalletti è più un istruttore. Ma nel calcio quello che conta sono i titoli ed Allegri vince molto di più. Basta guardare un attimo il curriculum del tecnico della Juventus per rendersene conto“.