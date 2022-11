Gazzetta – Kvaratskhelia: il Napoli lo ha blindato. Sapete quanto vale?

Kvicha Kvaratskhelia è il giocatore più forte del Napoli, secondo Gazzetta dello Sport ha un valore di 100 milioni di euro.

La rosea ha esaltato le qualità del georgiano in un articolo nell’edizione odierna. Ma si è soffermata anche sulla valutazione di mercato di Kvaratskhelia. Una valutazione personale, ma che fa schizzare il costo del cartellino del georgiano. Il Napoli lo ha acquistato per 10 milioni di euro, ma secondo Gazzetta attualmente Kvaratskhelia vale già 100 milioni di euro. Non sono solo i gol e gli assist forniti dal giocatore a determinare il prezzo, ma anche le sue giocate e la sua capacità tattica di adattarsi subito ad un nuovo modulo e ad un nuovo campionato, a fare la differenza.

Kvaratskhelia: il contratto col Napoli

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport su Kvaratskhelia ed il suo contratto con il Napoli di Aurelio De Laurentiis: “C’è un dato di fatto inconfutabile: il Napoli ha blindato Kvara con un contratto quinquennale che scade nel 2027 e una opzione per prolungarlo di un anno ancora. Un accordo che non prevede clausole di rescissione e dunque di fatto rende incedibile il gioiello georgiano che guadagna 1,5 milioni netti oltre ai bonus, per arrivare a circa 2 nella stagione 2026-27. De Laurentiis non ha alcuna intenzione di venderlo“