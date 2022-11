Allegri snobba il Napoli: “Giocheremo contro la squadra più forte d’Itlaia”

Massimiliano Allegri parla della sfida tra Inter e Juventus che si gioca domenica e definisce i nerazzurri la “squadra più forte d’Italia”.

I bianconeri sono stati eliminati già da tempo dalla Champions League, ma con tre punti andranno a disputare comunque l’Europa League in virtù di una migliore differenza reti con il Maccabi Haifa, surclassato di gol dal Benfica nell’ultima giornata. Cosa che ha permesso ai portoghesi di piazzarsi al primo posto del Girone H, con il Psg scivolato al secondo.

Al termine di Juve-Psg, Allegri commenta la sconfitta dei bianconeri, ma ai microfono di Mediaset Ininity+ commenta anche la sfida tra Juve e Inter. Allegri dice: “Domenica prossima abbiamo una partita molto difficile. Giochiamo contro la squadra più forte d’Italia. Sarà sicuramente una partita importante e delicata“. Insomma sembra che il tecnico della Juve abbia dimenticato che al primo posto della classifica di Serie A ci sia il Napoli, con sei punti di vantaggio sulla seconda.

Magari sarà stato solo un modo per caricare la sua squadra in vista di una gara difficilissima contro l’Inter. Eppure in tanti hanno letto nelle parole di Allegri una voglia di snobbare il Napoli primo in classifica.