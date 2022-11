Donnarumma: “Psg secondo, non avevamo capito servisse ancora un gol”

Gigio Donnarumma commenta Juve-Psg, ma anche il passaggio agli ottavi ma al secondo posto da parte dei francesi.

Quanto accaduto nel Girone H di Champions League 2022/23 è veramente incredibile. Il Psg chiude secondo nel girone nonostante la vittoria sulla Juve e con gli stessi punti, la stessa differenza reti con Benfica, sia negli scontri diretti che generali.

“Ci sarebbe piaciuto terminare il girone al primo posto, avevamo lavorato proprio per questo. Siamo comunque agli ottavi e questo è importante” ha detto Donnarumma.

Il portiere italiano ex Milan ha poi aggiunto: “Durante la partita non avevamo capito che dovevamo segnare ancora un gol per terminare al primo posto“. Il Psg ha vinto ‘solo’ 2-1 con la Juventus ed in qualche modo dalle parole di Donnarumma si capisce che non hanno spinto troppo sull’acceleratore, altrimenti avrebbero potuto segnare un altro gol.

Ora il Psg potrebbe giocare contro il Napoli agli ottavi di Champions League. I francesi sono una delle possibili avversarie degli azzurri che hanno chiuso il girone al primo posto con gli stessi punti del Liverpool, ma con una differenza reti migliore, sia negli scontro diretti sia generale, rispetto agli inglesi. La prossima fase di Uefa Champions League comincerà dopo i Mondiali.