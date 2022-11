Napoli in Champions spettro Psg: perché è arrivato secondo

Il Napoli agli ottavi di Champions League potrebbe pescare il Psg di Messi: i francesi sono secondi nel girone.

Il tutto succede all’ultimo secondo dell’ultima partita di Champions League della fase a gironi. Il Psg vince ‘solo’ 2-1 con la Juventus, mentre il Benfica con Joao Mario segna in extremis la rete del 6-1 contro il Maccabi Haifa, quelli che in casa erano riusciti a sconfiggere proprio i bianconeri.

Il Psg era convinto che bastasse superare i bianconeri allo Stadium per assicurarsi il primo posto, invece non è stato così. Perché la goleada dei portoghese in Israele ha totalmente cambiato le carte in tavola.

Champions League: possibile Napoli-Psg

Quanto accaduto nel gruppo H è un caso veramente raro. Psg e Benfica hanno chiuso la fase a gironi con 14 punti. Paris e Benifica hanno vinto le partite contro Juve e Maccabi, ma negli scontri diretti tra di loro hanno pareggiato sempre 1-1. Così è saltato sia il parametro dei punti durante gli scontri diretti, sia quello dei gol. Ma incredibilmente anche la differenza reti è in parità con 16 gol fatti e 7 subiti per entrambe le formazioni.

Ma allora perché il Psg è arrivata secondo nel Gruppo H? Il criterio successivo per decretare chi era davanti era quello del maggior numero di gol in trasferta, e in questo caso era messo meglio il Benfica.

A questo punto il Napoli potrebbe prendere il Psg agli ottavi di Champions. Gli azzurri infatti si sono squalificati come prima nel girone e quindi affronteranno le seconde degli altri gironi. Anche se ci sono determinati criteri da rispettare.

Le possibile avversarie del Napoli agli ottavi di Champions League

Possibili avversarie: