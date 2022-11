Repubblica – Fatture false, chiesto un anno di reclusione per De Laurentiis

Fatture false chiesto un anno di reclusione per Aurelio De Laurentiis, lo scrive Repubblica. Evasi 8 mila euro per l’acquisto di Calaiò.

Secondo quanto scrive il quotidiano i pm Stafano Capuano e Danilo De Simone hanno chiesto un anno di carcere per Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Il numero uno della SSCN è imputato per una fattura che viene ritenuta falsa e che avrebbe aiutato la società ad evadere 8 mila euro di Iva relativa all’acquisto del giocatore Emanuele Calaiò nel 2013, ovvero quando l’attaccante fece ritorno al Napoli per la seconda volta nella sua carriera.

La procura ipotizza il reato di “utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti“. I pubblici ministero hanno chiesto la prescrizione per i fatti commessi fino 2011, non per quelli risalenti ai periodi successivi. Adesso la parola passa alle arringhe degli avvocati difensori. De Laurentiis (che nella prima fase delle indagini commentò la vicenda parlando di «fuffa») è assistito dall’avvocato Fabio Fulgeri. La sentenza è prevista per il 2 febbraio.