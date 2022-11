Spalletti rinnovo col Napoli imminente: la mossa di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis vuole il rinnovo di contratto di Luciano Spalletti, il presidente del Napoli pronto ad esercitare la clausola.

Secondo quanto scrive Il Mattino il presidente del Napoli ha deciso di blindare il suo allenatore di prolungargli il contratto per le prossime stagioni. Il tecnico sta svolgendo un ottimo lavoro sulla panchina azzurra. L’allenatore ha saputo tenere botta dopo la rivoluzione della squadra avvenuta in estate. Gli addii di Ospina, Mertens, Insigne, Fabian Ruiz e Koulibaly potevano destabilizzare chiunque, anche perché il tecnico voleva fortemente tenere il portiere ed il difensore.

Spalletti si è fatto sentire, ma alla fine ha accettato di allenare i nuovi giocatori senza lamentarsi più di tanto ed è riuscito ad amalgamare una squadra che è prima in Serie A ed ha superato al primo posto i proprio girone in Champions League.

Rinnovo Spalletti: De Laurentiis esercita la clausola

Il contratto di Spalletti con il Napoli scade a maggio del 2023, ma il presidente del Napoli ha la possibilità di esercitare una clausola unilaterale presente nel suo contratto. Secondo quanto riferisce Il Mattino, De Laurentiis vuole esercitare quella clausola per il rinnovo di Spalletti con il Napoli.

Una decisione che è già maturata da tempo e che deve essere solo applicata in termini burocratici. Il tecnico guadagna 2,8 milioni di euro a stagione e facendo scattare la clausola il tecnico andrà a percepire lo stesso stipendio, ma il presidente del Napoli consulterà prima il suo allenatore per un adeguamento.

Del nuovo contratto di Spalletti si potrà parlare durante la sosta per i Mondiali che darà molto tempo per riflettere. Secondo quanto scrive il quotidiano partenopeo c’è la volontà dell’allenatore di restare in azzurro. Questo spiana la via ad un nuovo accordo, che sembra praticamente già fatto ma va comunque concordato nei dettagli e con una stretta di mano.