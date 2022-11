Le possibili avversarie del Napoli per gli ottavi di Champions League 2022/2023

Il Napoli affronterà una delle seconde classificate. Non potrà sfidare l’Inter, già certa del secondo posto, nè il Liverpool: negli ottavi non sono infatti previsti incontri con squadre della stessa nazione o del proprio girone. Un altro possibile paletto è dato dal Milan, che potrebbe qualificarsi come seconda, Chelsea sicura del primo posto già prima di giocare il match con la Dinamo Zagabria.

LE POSSIBILI AVVERSARIE

Possibili avversarie: Club Brugge (Gruppo B)

Borussia Dortmund (Gruppo G)

Eintracht Francoforte (Gruppo D)

Lipsia (Gruppo F)

Benfica (Gruppo H)

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE

Il sorteggio degli ottavi di Champions League si terrà a Nyon in Svizzera il 7 Novembre alle ore 12.00. L’evento sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 24 o su Canale 20 in chiaro per tutti. Ampia scelta per quanto riguarda la diretta streaming: il sorteggio è disponibile su Sky Go, NOW Tv, Amazon Prime Video, Mediaset Infinity e il sito ufficiale dell’UEFA.