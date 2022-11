Classifica senza errori arbitrali, dodicesima giornata: “Milan ancora favorito dagli arbitri”

Classifica senza errori arbitrali, dodicesima giornata serie A 2022/2023: Bocciati Chiffi, Irrati e Aureliano.

Disastro arbitri e non solo a Torino. Il web e i social sono ancora in fermento per quanto stanno combinando gli arbitri di Rocchi. Per la dodicesima giornata manca Valeri ma Mariani è IV Uomo in Lazio – Salernitana. Aureliano rivede ancora il Milan, seppure al VAR, dopo averlo diretto ad Empoli coi risultati che gli sportivi italici non hanno affatto dimenticato. Penalizzata l’Udinese e manca ancora un calcio di rigore, l’ennesimo, al Napoli.

CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI 2022 – 2023

Lecce – Juventus 0 – 1, Chiffi (Fabbri).

Vince la Juventus ma sull’esito dell’incontro pesa forse la mancata superiorità numerica negata ai pugliesi al 12 minuto di gioco. Ancora una volta ci troviamo in accordo con l’analisi fatta da Maurizio Pistocchi sull’episodio Miretti – Oudin: “Punto 3: mette a rischio l’incolumità dell’avversario (intervento da tergo e piede alto)”.

Cremonese – Udinese 0 – 0, Irrati (Mazzoleni).

Sbaglia ancora Irrati, peggio non consigliato da Mazzoleni al VAR. Clamoroso il calcio di rigore negato all’Udinese. Il fallo (58’) di Ascacibar su Arslan è evidente ma sfugge a Irrati e Mazzoleni al VAR inspiegabilmente non interviene. Il fallo di Ascacibar è talmente netto che una volta tirato giù il giocatore friulano si infortuna e qualche minuto dopo sarà costretto a lasciare il campo. Arslan sarà sostituito da Kingsley Ehizibue.

Napoli – Sassuolo 4 – 0, Rapuano (Marini).

Passano a tre i rigori negati al Napoli, ma ormai non fanno più notizia come se fosse cosa e fatto normale. Resta inspiegabile il silenzio del mainstream partenopeo. A Milano e Torino le proteste sarebbero state immediate e da prassi.

Il mani di Rogerio è talmente evidente che sfugge a Rapuano e persino a Marini al VAR.

Torino – Milan 2 – 1, Abisso (Aureliano).

Vince comunque il Torino ma ne combinano di tutti colori Abisso e Aureliano al VAR. Tralasciando l’iniquo uso dei cartellini e il terzo tempo finale, resta incredibile la rete irregolare convalidata a Messias dopo la plateale spinta a due mani su Buongiorno. Tralasciamo anche il mancato intervento del IV Uomo Maresca e dell’assistente Di Vuolo a pochi passi, ma c’è da chiedersi come sia possibile che davanti ad errori così evidenti non sia intervenuto, come già accaduto a Firenze la settimana scorsa, il VAR?

DODICESIMA GIORNATA

REALE SENZA ERRORI Squadra Punti Squadra Punti Differenza Napoli 32 Napoli 32 Atalanta 27 Udinese 25 +3 Milan 26 Lazio 24 Roma 25 Roma 24 -1 Inter 24 Atalanta 23 -4 Lazio 24 Milan 22 -4 Juventus 22 Inter 20 -4 Udinese 22 Juventus 20 -2 Torino 17 Sassuolo 17 +2 Salernitana 16 Salernitana 16 Sassuolo 15 Fiorentina 15 +2 Bologna 13 Torino 15 -2 Fiorentina 13 Bologna 11 -2 Empoli 11 Empoli 11 Monza 10 Lecce 11 +3 Spezia 9 Monza 9 -1 Lecce 8 Spezia 9 Sampdoria 6 Sampdoria 8 +2 Verona 5 Cremonese 5 Cremonese 5 Verona 5