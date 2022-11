Cruciani contro Kvaratskhelia: “Maglia scippata? Ha sbagliato Kvara”

Giuseppe Cruciani critica Kvaratskhelia per il lancio della maglia verso i tifosi georgiani, dopo Napoli-Sassuolo.

La comunità georgiana aveva seguito festante Napoli-Sassuolo, con tanto di bandiera della Georgia. Bandiera accolta con applausi e cori da parte degli altri tifosi del Napoli, in un clima di festa bellissimo allo stadio Diego Armando Maradona.

Purtroppo però a fine partita c’è stato lo spiacevole episodio del furto della maglia lanciata da Kvaratskhelia, che però non ha intaccato il clima di festa e di amicizia che si è instaurato tra napoletani e georgiani.

Quella maglia ora è stata restituita legittimamente ai tifosi georgiani, ma non sono mancate le critiche, in particolar modo quelle del solito Cruciani.

Giuseppe Cruciani ai microfoni di pressing torna sulla maglia rubata e punta il dito contro Khvicha Kvaratskhelia. La stella del Napoli, dopo la vittoria contro il Sassuolo aveva lanciato la maglia ai tifosi georgiani accorsi in massa per sostenerlo. La maglietta è stata sottratta con un gesto fulmineo da un tifoso del Napoli.

Giuseppe Cruciani, nel corso della trasmissione ha bacchettato Kvaratskhelia: “L’attaccante ha lanciato una maglietta e l’ha portata via un tifoso del Napoli, un napoletano, ed è scappato. Ma Kvaratskhelia ha agito male”.

“Personalmente, ritengo che sia sbagliato che un giocatore vada lì a regalare una maglietta, perché si crea sempre una rissa. I calciatori dovrebbero darla direttamente al tifoso. In questo momento lanciare la maglietta di Kvaratskhelia è come lanciare cinquecento euro in mezzo alla gente. La maglietta di Kvaratskhelia in campo in questo momento vale tanto. Se la butti in mezzo così, è chiaro che si crei la ressa”.

Cruciani, come sempre deve trovare il pelo nell’uovo pur di attaccare il Napoli, da quando esiste il calcio , i giocatori lanciano magliette, ai tifosi, ora che lo ha fatto Kvaratskhelia, non va più bene.

Al conduttore della Zanzara consigliamo una buona dose di Malox e un cappotto visto che a meno dieci fa freddo.