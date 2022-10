Napoli, restituita la maglia di Kvaratskhelia sottratta ai georgiani

La maglia presa ai tifosi georgiani lanciata da Kvaratskhelia dopo Napoli-Sassuolo, è stata restituita.

Sicuramente una bella notizia per tutti, anche per la comunità georgiana che aveva seguito festante Napoli-Sassuolo, con tanto di bandiera della Georgia. Bandiera accolta con applausi e cori da parte degli altri tifosi del Napoli, in un clima di festa bellissimo allo stadio Diego Armando Maradona.

Purtroppo però a fine partita c’è stato lo spiacevole episodio del furto della maglia lanciata da Kvaratskhelia, che però non ha intaccato il clima di festa e di amicizia che si è instaurato tra napoletani e georgiani.

Napoli, restituite la maglia rubata di Kvaratskhelia

Quella maglia ora è stata restituita legittimamente ai tifosi georgiani, rintracciati grazie all’impegno del conduttore radiofonico Gianni Simili, con Radio Marte la La Radiazza e con il sosstegno della ‘Fondazione Francesco Terrone di Ripacandida e Ginestra”. Insomma sicuramente un bel gesto che di certo non cancella quanto accaduto sabato scorso, ma almeno riporta la maglia di Kvaratskhelia alla comunità a cui era stata regalata.