Tifosi georgiani in Napoli-Sassuolo: sono della parrocchia di Borjomi

Una delegazione di tifosi georgiani ha assistito alla partita Napoli-Sassuolo, tutti allo stadio per Kvaratskhehlia e la maglia azzurra.

Prima del match i tifosi hanno sfilato all’esterno dello stadio Maradona con una enorme bandiera della Georgia. Kvaratskhelia li ha fatti innamorare del Napoli, ed ora c’è chi segue gli azzurri praticamente ogni domenica.

Al termine del match il giocatore ha anche regalato la sua maglia ai tifosi georgiani, poi rubata, ma lo spiacevole episodio non ha fermato la festa di chi era allo stadio.

Chi erano i tifosi georgiani allo stadio per Napoli-Sassuolo

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Gentile omaggio per la passione di una delegazione di tifosi appartenenti alla parrocchia di St.Ilia di Borjomi, cittadina di diecimila abitanti famosa per la produzione di acque minerali. In ogni partita del Napoli sono centinaia i tifosi georgiani che esibiscono fieri sciarpe e bandiere del proprio paese. Stavolta a loro è stato dedicato uno spicchio del settore inferiore della Curva A che hanno occupato con orgoglio e felicità festeggiando assieme ai napoletani per la rete di KK e per tutte le altre giocate del 77 azzurro“.