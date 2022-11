Napoli, Benitez visita a sorpresa nell’albergo di Liverpool

Rafa Benitez nel ritiro del Napoli a Liverpool. Il grande ex tecnico si ferma a chiacchierare con Spalletti e con tanti vecchi amici azzurri.

Rafa Benitez ha fatto visita al Napoli nell’albergo di Liverpool che ospita la squadra azzurra. Benitez ha scherzato con Starace, chiedendo di bere caffè “serio”.

Alle nove, nell’albergo che ospita gli azzurri, è comparso il señor della panchina, che l’altro giorno attraverso il Corriere dello Sport-Stadio ha esaltato la sua ex squadra e Spalletti, ed è rimasto un paio d’ore a chiacchierare con i vecchi amici di quel tempo e, soprattutto, con l’allenatore azzurro.

Benitez ha guidato il Napoli dal 2013 al 2015, in quel biennio ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa, ma innanzitutto ha dato il via al processo di europeizzazione della squadra. Il Napoli gli è rimasto nel cuore e ha sottolineato il suo affetto verso club e città e l’ammirazione per Spalletti: “Stanno facendo cose fantastiche, sono contento per Adl, per la gente ma principalmente per Luciano, che sta dimostrando come sia possibile vincere e giocare un calcio spettacolare.

“Ci sono aspetti sentimentali che mi coinvolgono, perché Liverpool e Napoli sono club nei quali sono stato benissimo e mi sono sentito amato. Quando ero a Napoli, il livello delle avversarie – Juve in primis, ma anche Milan, Inter e Roma – era enorme e competere economicamente pareva quasi impossibile. Il potere della Juve degli scudetti lo interruppe il Napoli, due volte. Ma è vero che, con l’arrivo di quei calciatori, fu modificata la dimensione del club. L’evoluzione di allora, continuata nel tempo, è un merito da riconoscere ad De Laurentiis e ai dirigenti“. Stamattina l’abbraccio.