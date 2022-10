Benitez poteva tornare in azzurro: “Col Napoli c’è affinità”

Rafa Benitez parla di Liverpool-Napoli, l’ex tecnico degli azzurri commenta l’ultima gara di Champions League del Girone A.

In una intervista al Corriere dello Sport l’ex allenatore del Napoli ripercorre due tappe importanti della sua prestigiosa carriera: Liverpool e Napoli. “Ci sono aspetti sentimentali che mi coinvolgono, perché Liverpool e Napoli sono club nei quali sono stato benissimo e mi sono sentito amato. E poi abbiamo vinto“.

Col Napoli ha interrotto il dominio della Juve: “Ci sono analogie con l’esperienza di Liverpool, perché pure in questo caso il livello delle avversarie – Juve in primis, ma anche Milan, Inter e Roma – era enorme e competere economicamente pareva quasi impossibile. Il potere della Juve degli scudetti lo interruppe il Napoli, due volte. Ma è vero che, con l’arrivo di quei calciatori, fu modificata la dimensione del club. L’evoluzione di allora, continuata nel tempo, è un merito da riconoscere ad De Laurentiis e ai dirigenti“.

Liverpool-Napoli: intervista Benitez

A Napoli poteva tornare, gennaio 2020.

“Ho sempre mantenuto buoni rapporti con le società nelle quali ho lavorato. Con De Laurentiis ogni tanto capita di sentirsi…A Napoli ho vissuto momenti meravigliosi mi sembra

bello e positivo scoprire di avere ancora affinità“.

“E’ un Napoli che sta facendo cose fantastiche e questo mi rende felice per Adl, per chi gli è vicino, per i tifosi ma soprattutto per Spalletti. Non era facile dopo i due anni in cui è stato

fermo. Spalletti sta dimostrando che con esperienza, professionalità, studio costante e grandissima passione si possono ottenere risultati eccellenti e che si può proporre un gioco

spettacolare“.

“Perché non parla della sua filosofia, del suo calcio moderno: ha messo a disposizione dei calciatori le proprie conoscenze, il suo lavoro, le sue idee per far giocare bene e vincere. Gli

auguro di continuare a farlo il più a lungo possibile“.

Liverpool-Napoli per Benitez è una partita speciale, una gara tra due squadre che gli hanno dato tanto a livello affettivo. Il tecnico spagnolo è stato veramente molto vicino a ritornare in azzurro, ma non voleva prendere una squadra in corsa, seppur la tentazione c’è stata.