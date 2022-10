De Laurentiis esulta: «Ho goduto anche da Washington»

Aurelio De Laurentiis da Washington esulta per il suo Napoli, il patron affida tutta la propria gioia ai famosi Tweet.

Altro giro, altra goleada. Stavolta a cadere sotto i colpi del Napoli è il Sassuolo, che al Maradona esce con le ossa rotte e con un 4-0 che delinea in maniera perfetta le potenzialità enormi della capolista. È una goleada che, bene precisarlo, è un filo eccessiva: gli emiliani non stanno a guardare, creano più di una palla gol durante l’arco della partita ma sbattono su un Meret in versione saracinesca. Però là davanti il Napoli ha i soliti noti, che si dividono assist e gol: Osimhen ne segna tre, diventando il nuovo capocannoniere della Serie A.

Esulta anche Aurelio De Laurentiis, il patron assente al Maradona per impegni familiari e di lavoro negli USA. Ma la distanza che lo divide dalla squadra non gli impedisce di seguire il Napoli: «Da Washington ho goduto per una partita spettacolare! Forza Napoli Sempre!!» le parole del presidente azzurro direttamente su Twitter.

Il patron del Napoli e produttore cinematografico ha incontrato anche Nancy Pelosi, speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d’America. Adl molto spesso viaggia negli Usa dove ha casa a Los Angeles e dove è impegnato per affari riguardanti i suoi film.