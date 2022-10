La Juve batte il Lecce con l’aiutino: Scoppia la polemica sul web

La Juve batte il Lecce 1-0 con un gol di fagioli. Scoppia la polemica per il mancato rosso a Minetti per un fallo su Oudin.

La Juventus ‘dimentica’ il Benfica e riparte in campionato, centrando la terza vittoria di fila e rialzando così la testa dopo la recente eliminazione dalla Champions League.

Dopo un primo tempo bloccato il tecnico punta ancora più forte sulla linea verde gettando nella mischia Fagioli, Kean e Iling-Junior. Ed è proprio quest’ultimo a servire al 73′ la palla a Fagioli, bravo poi a piazzarla all’incrocio con uno splendido destro a giro. I salentini provano a reagire nel finale ma all’89’ è il palo a negare il pareggio a Hjulmand (89′). Finisce 1-0 per la Juve che torna così a sorridere in un momento reso difficile anche dal caso plusvalenze, mentre il Lecce rimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria casalinga ma esce comunque applaudito dai propri tifosi.

IL MANCATO ROSSO A MINETTI

Al 12’ Miretti si prende un cartellino giallo per un brutto intervento a centrocampo su Oudin. L’arbitro Chiffi estrae subito il cartellino giallo, inevitabile. Sui social però parte subito la polemica con tanti tifosi arrabbiati, perché secondo loro il giocatore della Juventus meritava il rosso.