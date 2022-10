Spunta una super statistica per Kvaratskhelia

Kvaratskhelia si sta confermando tra i migliori giocatori d’Europa nel suo ruolo, spunta una nuova statistica per il calciatore del Napoli.

Khvicha Kvaratskhelia, protagonista assoluto anche nell’ennesima goleada stagionale del Napoli, implacabile anche contro il Sassuolo. L’attaccante georgiano è stato il mattatore del 4-0 al Sassuolo insieme a Victor Osimhen, autore della prima tripletta della propria carriera nei campionati nazionali.

E se quella di chiudere i match casalinghi entro i primi 30 minuti è ormai un’abitudine per il Napoli, che già contro il Torino aveva segnato due gol addirittura nei primi 15 minuti, con Zambo Anguissa, servire due passaggi vincenti in meno di un quarto di tempo non è da tutti. Nella storia del Napoli e in assoluto. Anzi, prima di Kvara l’ultimo giocatore azzurro capace di una simile impresa era stato Lorenzo Insigne, proprio il precedessore del georgiano, lo scorso 30 aprile, e curiosamente proprio contro il Sassuolo.

Gol e assist dei giocatori nati dal 2000: Kvaratskhelia terzo in Europa

Due assist, un gol, altra super partita del georgiano Kvara (“è perfetto” – ha detto di lui Spalletti) che ritocca ulteriormente i suoi numeri pazzeschi: tra i giocatori nati dal 2000 solo uno due hanno fatto meglio nei top campionati considerando tutte le competizioni (tra cui un certo Haaland).

La classifica Opta